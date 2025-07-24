شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه تزامنًا مع عطلة البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، بالتزامن مع العطلة الرسمية في القطاع المصرفي المصري بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف 23 يوليو من كل عام. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 49.02 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 49.04 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الخميس، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، مقابل، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الخميس، مقابل 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الخميس، 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 49 جنيه للشراء، و49.10 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الخميس، مقابل 49.01 جيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.