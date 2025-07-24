شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع جامعة الملك خالد بـ18.38 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية وتوقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة وكالة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد التي وقعته أمس، تقدر بـ18.38 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات احترافية لإدارة وتشغيل وصيانة وكالة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد.
وتوقعت أن يكون لهذا المشروع أثراً ايجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2025، 2026 و2027.
