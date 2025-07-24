الارشيف / الاقتصاد

«نسيج للتقنية» توقع عقدا مع جامعة الملك خالد بـ18.38 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«نسيج للتقنية» توقع عقدا مع جامعة الملك خالد بـ18.38 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع جامعة الملك خالد بـ18.38 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية وتوقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة وكالة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد التي وقعته أمس، تقدر بـ18.38 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات احترافية لإدارة وتشغيل وصيانة وكالة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد.
وتوقعت أن يكون لهذا المشروع أثراً ايجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2025، 2026 و2027.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا