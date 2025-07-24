شكرا لقرائتكم خبر عن «وسم» توقع عقدا مع بنك التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وسم الأعمال لتقنية الأعمال، أمس، عقدا مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع توفير الرخص والبرامج الأساسية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ8.7% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وتوقعت أن يكون للأثر المالي انعكاسا إيجابيا على النتائج خلال النصف الثاني من 2025.
