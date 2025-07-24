شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنعام القابضة» توافق على تعيين مراجع لتدقيق القوائم المالية والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت أن التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وبأتعاب اجمالية قدرها 350 ألف ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 46 (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعيين حلول كرو للاستشارات المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.وأضافت أن التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وبأتعاب اجمالية قدرها 350 ألف ريال.