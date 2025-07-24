شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % ارتفاعا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية السعودية، -شاملة إعادة التصدير- ارتفاعا في شهر مايو الماضي، بنسبة 6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.

وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 1.8%. انخفاض الصادرات السلعية ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 20.5% في نفس الفترة. فيما انخفضت الصادرات السلعية في شهر مايو 2025م بنسبة 14% عن الشهر ذاته من العام الماضي.

وجاء تراجع الصادرات السلعية نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 21.8%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.1% في شهر مايو 2024م إلى 65.6%، في الشهر نفسه من العام الحالي.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر مايو 2025م بنسبة 7.8% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 68.4% عن شهر مايو 2024م.

وتعد "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم سلم الصادرات غير البترولية، وشكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، فيما ارتفعت عن شهر مايو 2024م بنسبة 99.8% تليها "منتجات الصناعات الكيماوية" (تمثل 22.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 0.4% عن شهر مايو 2024م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 29.7% من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 23% عن شهر مايو 2024م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 11.4% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 9.2% عن شهر مايو 2024م. الصين الشريك الرئيس للسعودية تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 14% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، تليها الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 11.2% من إجمالي الصادرات) ثم الهند (بنسبة 8.9% من إجمالي الصادرات).

وكانت كل من كوريا الجنوبية، واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، ومملكة البحرين، ومالطا، وماليزيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 64.4% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية، والتي شكلت ما نسبته 28.9% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 7.5% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.3% من إجمالي الواردات).

وكانت كلّ من الهند واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر ما نسبته 67.6% من إجمالي الواردات. أهم 5 منافذ جمركية يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية والتي تعادل 26.4% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى، وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.8% ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 10.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.3%.

وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 78.1% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.