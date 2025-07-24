شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3% في مستهل تداولات الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) في مستهل تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.3% عند مستوى 10,998.73 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة، بحسب "تداول السعودية"، نحو 133.3 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 14.9 مليون سهم، والقيمة السوقية 9.049 تريليون ريال.
وفي مقدمة الارتفاعات جاءت أسهم كل من: الأندية الرياضية، وأسمنت الشمالية، وارتيكس، والفخارية، والمطاحن الأولى. بينما كانت أبرز الانخفاضات لأسهم الخزف السعودي، وشمس، واتحاد الخليج الأهلية، وتكافل الراجحي، إضافة إلى سدافكو.
وبلغت القيمة المتداولة نحو 370 ألف ريال، وكمية الأسهم 39.3 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 50 مليون ريال. وشهد مستهل التداولات ارتفاع أسهم 5 شركات وانخفاض 6، من إجمالي 122 شركة مدرجة بالسوق الموازية.
ارتفاع أسهم 169 شركةشهدت افتتاح الجلسة ارتفاع أسهم 169 شركة، مقابل انخفاض 60 من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وعددها 259 شركة.
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) عند 26,722.11 نقطة في بداية تعاملات الخميس دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق.
