تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارة «السعودية للأسماك»

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية ‏للأسماك، أمس، على تعيين المهندس ريان محمد المنصور عضواً في ‏مجلس الإدارة في المقعد الشاغر (عضو تنفيذي) لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 24-10-2026م.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يشغل المنصور، حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأسماك، كما يتمتع بخبره عمليه في القيادة التنفيذية والمناصب التشغيلية تمتد لأكثر من عشرين عاماً في القطاع الصناعي والاستثماري والتصنيع الغذائي أسهم من خلالها على تخطيط وتطوير الاستراتيجيات وتحسين كفاءة العمليات وتطوير الأعمال.

والمنصور حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2003 وعلى درجة الماجستير بإدارة الأعمال من جامعة القصيم بالإضافة الى الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية.