«أمريكانا» تعتمد القوائم المالية للنصف الأول من 2025 في 29 يوليو

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، أن مجلس الإدارة سيعتمد القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قرار مجلس الإدارة بالاعتماء جاء بناء على توصية لجنة التدقيق بالشركة.
ونوهت بالإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة في حينه.
اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

