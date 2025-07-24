شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكانا» تعتمد القوائم المالية للنصف الأول من 2025 في 29 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، أن مجلس الإدارة سيعتمد القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار مجلس الإدارة بالاعتماء جاء بناء على توصية لجنة التدقيق بالشركة.
ونوهت بالإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة في حينه.
