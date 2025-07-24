شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكانا» تعتمد القوائم المالية للنصف الأول من 2025 في 29 يوليو والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بالإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة في حينه. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، أن مجلس الإدارة سيعتمد القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قرار مجلس الإدارة بالاعتماء جاء بناء على توصية لجنة التدقيق بالشركة.ونوهت بالإفصاح عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة في حينه.