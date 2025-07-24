الارشيف / الاقتصاد

تراجع ملحوظ لأسعار الذهب بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، اليوم الخميس، حيث أدى التوصل إلى اتفاق للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، أمس الأربعاء، إلى تقليص الطلب على الأصول الآمنة، وخفف جزءًا من الزخم السعري الناجم عن ضعف الدولار.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,379.69 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,385.40 دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 39.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1410.92 دولار، وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 1266.41 دولار.
في المقابل، يظل مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
