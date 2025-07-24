الارشيف / الاقتصاد

توزيع 81.7 مليون ريال أرباحا على مساهمي «المطاحن الأولى»

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ81.7 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.48 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.8%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-26 الموافق 2025-08-20.
