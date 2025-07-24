شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأرباح الفصلية لـ«الصناعات الكهربائية» إلى 136.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكهربائية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 35.9% إلى 136.7 مليون ريال، مقابل 100.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع المبيعات من 494.9 مليون ريال إلى531.4 مليون ريال.
• تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
