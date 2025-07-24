شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف السعودي» تتحول للربحية بـ112.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الخزف السعودي إلى الربحية في الربع الثاني من 2025 بـ112.44 مليون ريال، مقابل خسائر بـ11.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى تسلم قيمة تسوية التأمين، البالغة 120 مليون ريال، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حريق مصنع الأدوات الصحية الثاني الذي وقع بتاريخ 15 يوليو 2023، بالإضافة إلى ارتفاع مجمل ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي الربح على أساس ربعي، نتيجة تسلم قيمة تسوية التأمين، البالغة 120 مليون ريال، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حريق مصنع الأدوات الصحية الثاني الذي وقع بتاريخ 15 يوليو 2023، وذلك على الرغم من انخفاض مجمل الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
وجاء ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من 2025 نتيجة تسلم قيمة تسوية التأمين، البالغة 120 مليون ريال، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حريق مصنع الأدوات الصحية الثاني الذي وقع في 15 يوليو 2023، بالإضافة إلى ارتفاع مجمل الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
