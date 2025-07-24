شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية»: تدشين مصنع «الفيحاء» في سوريا بتكلفة 20 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن وزير الإستثمار، خالد الفالح، مصنع شركة الفيحاء الشمالية للأسمنت في سوريا، بتكلفة 20 مليون دولار، حسبما أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية في بيان لـ "تداول السعودية" اليوم الخميس.
وأوضحت الشركة أن المصنع سيكون مملوك بالكامل لشركة إسمنت الشمالية-الأردن التابعة لشركة أسمنت المطقة الشمالية، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 150 ألف طن سنويًا من الأسمنت الأبيض، وسيكون الأثر الإيجابي في الربع الرابع من العام الجاري.
وأكدت أسمنت الشمالية أن هذا التدشين يمثل خطوة بارزة في مسيرة الشركة، حيث يضع أساسًا متينًا ويساهم في دعم خطط الشركة نحو التوسع المستقبلي.
