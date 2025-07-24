شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» إلى 51.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1- الأداء القوي لمبيعات الدقيق الذي انعكس إيجاباً على الربح الإجمالي.

2- الرقابة الفعالة على التكاليف، لا سيما المصاريف العامة والإدارية، مما عزز مكانة الشركة في إدارة التكاليف.

3- انخفاض التكاليف المالية، نتيجة تراجع أسعار الفائدة البنكية وتحسن إدارة الفوائض النقدية، مما دعم نمو الأرباح الصافية بشكل إضافي.

وبحسب الشركة، مكنت هذه العوامل من تحسين تنوع المنتجات والكفاءة التشغيلية والانضباط المالي للشركة من تحقيق نمو قوي في الأرباح.

وانخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 35.5% مقارنةً بالربع السابق، ليصل إلى 51.4 مليون ريال، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، متأثراً بخروج موسم رمضان من مبيعات الربع الحالي.

ومع ذلك فقد شهدت الشركة زيادة في مبيعات النخالة نتيجة لتحسن الطلب عليها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

ارتفع صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.4%،ليصل إلى 131.1 مليون ريال مقابل 123.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 7.8 مليون ريال، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:

1- الاستمرار في النمو والتقدم في مبيعات الدقيق بجميع أنواعه.

2- الاستمرار في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.

