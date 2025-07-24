شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما»: 132 مليون ريال أرباحا فصلية.. وتوزيع أرباح عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بمبلغ 140 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2025.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%، بحيث تكون حصة السهم الواحد من التوزيع ريالين.
وقالت إن تاريخ الأحقية للأرباح يبدأ من 28 يوليو الجاري، فيما يبدأ التوزيع الفعلي بداية من 10 أغسطس المقبل، لافتة إلى أن توزيع الأرباح النقدية يخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، داعية المستثمرين غير المقيمين الذين يحق لهم الإعفاء من الضرائب على الأرباح الموزعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت إعفاءهم.
وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، كان مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسين الكفاءاة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، وتحسين هوامش الربحية على مستوى الأعمال.
وأضافت أن ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كان بسبب تحسين الرافعة التشغيلية، وانخفاض تكاليف التمويل، وزيادة حصة أرباح الشركة من المشروع المشترك في الجزائر.
ارتفاع صافي الأرباحارتفع صافي أرباح "جمجوم فارما" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.4% إلى 132 مليون ريال، مقارنة بـ 106.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وارتفع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام 2025 إلى 289 مليون ريال، بزيادة بنسبة 37.% عن الفترة المماثلة من عام 2024 والتي شهدت تحقيق أرباح بلغت 209.2 مليون ريال.
