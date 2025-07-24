شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 أمام الجنيه، وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.51 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.51 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.52 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.58 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.63 جنيه للشراء.

57.88 جنيه للبيع.