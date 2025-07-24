شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 24 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.439 جنيه للشراء.

13.494 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.558 جنيه للشراء.

13.482 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.561 جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.447 جنيه للشراء.

13.482جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.55جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.