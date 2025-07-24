شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ31.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر عيار 18 سعر 31.125 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 41.475 دينار

عيار 22 سجل 38.025 دينار

عيار 21 سجل 36.300 دينار

عيار 18 سجل 31.125 دينار

عيار 14 سجل 24.200 دينار

عيار 12 سجل 20.750 دينار

الاونصة 1290.325 دينار

الجنيه الذهب 290.400 دينار

الأونصة بالدولار 3431.71 دولار

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.