شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تتحول للربحية بـ1.45 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري)، للربحية في الربع الثاني من 2025 بـ1.45 مليون ريال، مقابل خسائر بـ4.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع المبيعات بنسبة 8.4%، وتحسن مجمل الربح بنسبة 32% نتيجة لتحسين استراتيجية تعزيز الهوامش الربحية ضبط التكاليف المباشرة.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية بعد مراجعة الهيكلة التمويلية والاعتماد على موارد الشركة الذاتية.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح على أساس ربعي إلى: انخفاض المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة: يعود سبب ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي رغم تراجع المبيعات بنسبة 7.7%، نتيجةً لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها: -
1) ارتفاع مجمل الربح بنسبة 9% نتيجة لتحسين استراتيجية الهوامش الربحية وإدارة التكاليف المباشرة.
2) انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية عبر تحسين كفاءة الإنفاق.
3) انخفاض المصاريف التمويلية بعد مراجعة الهيكلة التمويلية وتعزيز كفاءة إدارة السيولة والاعتماد على موارد الشركة الذاتية.
4) رفع الكفاءة التشغيلية في التجارة الإلكترونية ، مما ساهم في زيادة تعظيم العائد على المبيعات بنسبة 39%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع المبيعات بنسبة 8.4%، وتحسن مجمل الربح بنسبة 32% نتيجة لتحسين استراتيجية تعزيز الهوامش الربحية ضبط التكاليف المباشرة.
أخبار متعلقة
ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.57 مليار ريال في الربع الثاني
بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
ويعود سبب انخفاض صافي الربح على أساس ربعي إلى: انخفاض المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة: يعود سبب ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي رغم تراجع المبيعات بنسبة 7.7%، نتيجةً لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها: -
1) ارتفاع مجمل الربح بنسبة 9% نتيجة لتحسين استراتيجية الهوامش الربحية وإدارة التكاليف المباشرة.
2) انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية عبر تحسين كفاءة الإنفاق.
3) انخفاض المصاريف التمويلية بعد مراجعة الهيكلة التمويلية وتعزيز كفاءة إدارة السيولة والاعتماد على موارد الشركة الذاتية.
4) رفع الكفاءة التشغيلية في التجارة الإلكترونية ، مما ساهم في زيادة تعظيم العائد على المبيعات بنسبة 39%.