شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.57 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان المصرف على تداول

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.

ويعود سبب ارتفاع صافي الدخل على أساس ربعي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.7٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار.

ووفقا لبيان المصرف، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل في النصف الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.5٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.

وقرر مجلس إدارة مصرف الإنماء، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الثاني من العام 2025م.

وقال المصرف: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ746.16 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال.

