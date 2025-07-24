شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق التكنولوجية تحقق نسبة إشغال 81%.. بنية رقمية تجذب الاستثمارات وتدعم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم البنية التحتية التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية، الذي بات يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لدفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم تنفيذ أربع مناطق تكنولوجية حتى الآن، تقع في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف.

وحققت هذه المناطق نسب إشغال مرتفعة بلغت 81%، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من الشركات المحلية والعالمية على التواجد داخل هذه المجمعات المتطورة.

تضم هذه المناطق التكنولوجية مقرات لعدد من شركات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب شركات متخصصة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، كما تمكنت من استقطاب قطاعات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك منشآت صناعية، وفروع لبنوك، ومؤسسات تعليمية وجامعات، مما يرسّخ مكانتها كمراكز متكاملة تجمع بين التكنولوجيا، والصناعة، والتعليم.

ويعد هذا التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية جزءًا من رؤية الدولة لتهيئة بيئة أعمال حديثة ومحفزة على الابتكار، قادرة على دعم رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة في محافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى، بما يعزز من العدالة التنموية ويقلل الفجوة الرقمية بين المحافظات.