شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 24 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
