شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ351.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 397.75 ريال.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 401.50 ريال

عيار 22 سجل 368.25 ريال

عيار 21 سجل 351.50 ريال

عيار 18 سجل 301.25 ريال

عيار 14 سجل 234.25 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الأونصة 12491.50 ريال

الجنيه الذهب 2811.25 ريال

الأونصة بالدولار 3431.71 دولار

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.