زيادة الأقساط والتغطيات الإجبارية.. أبرز مهام اتحاد شركات التأمين

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة مهام وأدوار لاتحاد شركات التأمين المصرية، لتحقيق أهدافه لدعم وتطوير سوق التأمين ورعاية مصالح الأعضاء له، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:

1- الدفاع عن مصالح صناعة التأمين.

2- تمثيل الشركات الأعضاء في شئونها المشتركة أمام السلطات والهيئات المختلفة وفي المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية.

3- دعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

4- تطوير قواعد البيانات وبنوك المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصري وأسواق التأمين الخارجية.

5- تنظيم المؤتمرات والندوات والفاعليات التي تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة مستجدات صناعة التأمين محليًا ودوليًا.

6- دعم وتمويل برامج تدريبية وتعليمية وبحثية لسوق التأمين المصري، والمساهمة في البرامج اللازمة لتوفير الخبرات والكوادر الفنية المدربة.

7- متابعة التطورات والأحداث التي تؤثر في صناعة التأمين بهدف وضع استراتيجية التعامل معها.

8- المشاركة في وضع التشريعات المنظمة للنشاط التأميني أو المؤثرة فيه، بناءً على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل على تطويرها لتلائم ظروف وأوضاع السوق المصري.



9- العمل على زيادة معدلات الشمول المالي وسد الفجوة التأمينية، بهدف زيادة مجموع أقساط التأمين منسوبة إلى الدخل القومي الإجمالي.

10- اقتراح ودراسة التغطية التأمينية الإجبارية التي تستلزمها حاجة السوق.

11- إنشاء لجان فنية ونوعية متخصصة لدراسة مشاكل العمل التأميني الفنية والإدارية والمالية والتكنولوجية والقانونية.

12- نشر الثقافة التأمينية المحلية والأجنبية ومتابعة المتغيرات ذات الأثر على صناعة التأمين من خلال النشرات والمواد العلمية المطبوعة والإلكترونية.

13- إعداد وثائق نموذجية لأنواع التأمين المختلفة وتقديمها للأعضاء بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للاسترشاد بها في مزاولة أعمالهم بالسوق المصري.



14- إعداد التقارير عن نشاط سوق التأمين المصري والشركات العاملة به.

15- إبرام الاتفاقات والبروتوكولات وعقد ورعاية الندوات والمؤتمرات.

16- تمويل حملات نشر الوعي التأميني بالسوق المصري.

17- التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور قطاع التأمين، وأهميته في دعم الاقتصاد القومي.