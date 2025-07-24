شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى البنوك المصرية الخميس 24 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية الخميس 24 يوليو 2025، استقرارًا في مستهل التداولات الصباحية.

وبلغ بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.