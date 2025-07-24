شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ367.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 367.25 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 413.25 درهم

عيار 22 سجل 383.00 درهم

عيار 21 سجل 367.25 درهم

عيار 18 سجل 314.75 درهم

عيار 14 سجل 243.50 درهم

عيار 12 سجل 208.75 درهم

الأونصة 12853.50 درهم

الجنيه الذهب 2938.00 درهم

الأونصة بالدولار 3431.60 دولار

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.