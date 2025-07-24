شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة تتراجع إلى مليار و292 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة قدرت بنحو مليار و292 مليون دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، بينما كانت نحو مليار و402 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024 ، بتراجع بلغت قيمته نحو 109 مليون و590 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة كانت السيارات حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 868 مليون و41 ألف دولار خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 2025، بينما كانت نحو 969 مليون و145 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته نحو 101 مليون و104 ألف دولار، يليها واردات مصر من الثلاجات والتي تراجعت لتسجل نحو 43 مليون و465 ألف دولار خلال الاربع أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 69 مليون و114 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته نحو 25 مليون و649 ألف دولار.

وفي شهر أبريل الماضي فقط، ارتفعت الواردات المصرية من السيارات إلى 210 ملايين و641 ألف دولار، بينما كانت نحو 199 مليون و989 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين و652 ألف دولار.