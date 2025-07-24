شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات الصناعية الأعلى إنتاجا فى شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو الماضي، أبرز القطاعات التى شهدت ارتفاعا وانخفاضا في معدلات الإنتاج خلال الفترة المذكورة.

وجاءت صناعة المشروبات ضمن القطاعات التي إرتفع انتاجها، حيث بلغ الرقم القياسي لها 613.43 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ 435.31 بنسبة ارتفاع بلغت 40.92٪، وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف.

وتضمنت الارتفاعات أيضا قطاع منتجات التبغ، حيث سجل الرقم القيـاسي للصناعة 175.28 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، والذى بلغ 129.81 بنسبـة ارتفاع بلغت 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.

أما بالنسبة للقطاعات التي تراجعت في المقابل، فكانت المنتجات الغذائية، والتي سجل الرقم القياسي لها 143.93 خــلال شهـر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ 144.44 بنسبـة انخفاض بلغت 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خــلال شهــر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بـلغ 64.93 بنسبة انخفاض بلغت 2.40٪ وذلك لانخفاض إنتاج حديد التسليح.

وإجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.