شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط عند التسوية مع تقييم التطورات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط عند التسوية يوم الأربعاء، فيما يعكف المستثمرون على تقييم تطورات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.12% إلى 68.51 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أو 0.09% إلى 65.25 دولار للبرميل.