سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ413.75 ريال

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 21 سعر 362.00 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 413.75 ريال

عيار 22 سجل 379.25 ريال

عيار 21 سجل 362.00 ريال

عيار 18 سجل 310.25 ريال

عيار14 سجل 241.25 ريال

عيار 12 سجل 206.75 ريال

الاونصة 12869.00 ريال

الجنيه الذهب 2896.25 ريال

الأونصة بالدولار 3431.71 دولار

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.