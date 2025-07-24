شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات يوم الأربعاء.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 49.93 نقطة أو بنسبة 0.80%، ليصل إلى مستوى 6359.91 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا بمقدار 127.33 نقطة أو بنسبة 0.61%، ليصل إلى 21023.67 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 511.35 نقطة أو بنسبة 1.15%، ليصل إلى مستوى 45013.79 نقطة.