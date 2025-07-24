شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تحول رقمى شامل فى مختلف القطاعات.. ومشروعات كبرى لتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدولة جهودها المكثفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الحوكمة والشفافية، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، كخطوة أولى تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات، وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل حصول المواطنين على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني، وتحقيق مرونة في التحول بين منظومتي الدعم، إلى جانب تنظيم المدفوعات الرقمية.

وفي إطار تنظيم الأصول العقارية، تم إطلاق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يمنح كل عقار رقمًا متفردًا يحدد هويته ويستخدم في جميع المعاملات الحكومية، بما يشبه الرقم القومي للمواطنين، وقد تم ربط قواعد البيانات المختلفة بهذه المنظومة، والانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم عقاري في عدة محافظات.

كما تم نشر منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، وتم ميكنة دورة العمل بالكامل في 387 منشأة صحية ضمن تلك المحافظات، مع التوسع في خدمات مركز الاتصال الموحد لدعم المنظومة.

وفي القطاع الزراعي، تم إصدار كارت الفلاح الذكي لنحو 5 ملايين مزارع بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف تنظيم إجراءات صرف الدعم الزراعي وضمان وصوله لمستحقيه بشكل رقمي وشفاف.

أما في التعليم الجامعي، فقد تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الكليات الطبية بـ27 جامعة حكومية، تتضمن تطوير التطبيقات الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لضمان تنفيذ الامتحانات بكفاءة.

وشهد القطاع القضائي نقلة نوعية من خلال تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في 796 موقعًا بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية، إضافة إلى تطبيق منظومة التقاضي عن بعد، التي تسمح بميكنة دورة العمل في المحاكم الاقتصادية والمدنية، وإتاحة إنجاز الإجراءات القضائية عبر الإنترنت، مع تفعيل أنظمة التراسل الإلكتروني، والإعلان الرقمي، وربطها بنظام المحضرين.

وفيما يخص خدمات التوثيق، تم نشر 754 مكتب توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 73 سيارة توثيق متنقلة و12 مكتب خدمة مميز، كما تم إتاحة إصدار التوكيلات من خلال ماكينات الإصدار الذكي Kiosk المتوفرة في عدد من المواقع، منها التجمع الخامس.

ضمن جهود تنظيم الأصول الحكومية، تم تنفيذ منظومة رقمية موحدة لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، تشمل كافة أنواع الأصول في الجهات الإدارية، وقد تم تسجيل أكثر من مليون أصل على النظام مرفقًا بالوثائق الرسمية.

وفي القطاع الصحي، تم تركيب وتشغيل 300 وحدة تشخيص عن بُعد لربط الوحدات الصحية في المناطق الفقيرة والنائية بالمستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها جغرافيًا.

لدعم بيئة الأعمال، أطلقت منصة تأسيس الشركات عن بعد، والتي تتيح إنجاز إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي، بما يوفر الوقت ويسهّل الإجراءات على المستثمرين.

في المجال الثقافي، تم تدشين تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة، ويضم مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على مجموعة متنوعة من الإصدارات في مختلف مجالات المعرفة، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتوسيع الوصول إلى المحتوى المعرفي.

كما أطلقت مبادرة معمل الابتكار الحكومي في مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الجيزة، لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحكومية، وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبمشاركة شركات تكنولوجية محلية وعالمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي.

وفي إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذ مشروع ضخم لرقمنة العمل الحكومي يرتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، بناء تطبيقات تشاركية، رقمنة الوثائق الحكومية، تنفيذ وحدات التحول الرقمي داخل الوزارات، وتأهيل العاملين المنتقلين بمهارات رقمية جديدة، وذلك بهدف ضمان التشغيل الكامل للمنظومات الرقمية وتحقيق كفاءة إدارية عالية في العاصمة الجديدة.