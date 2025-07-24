شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزى المصرى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.