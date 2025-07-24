شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان يرفع سعر الين أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ 11 يوليو الحالي مسجلًا 146.20 للدولار، وذلك في تعاملات متقلبة وسط تقييم المستثمرين للاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان.

وتعافى الين مقابل انخفاض الدولار بنسبة 0.1% مسجلًا 146.44 ين، كما ارتفع مقابل انخفاض اليورو بنسبة (0.3%) مسجلًا 171.82 ين.

وفي العملات الأجنبية، تراجع الفرنك السويسري مقابل ارتفاع الدولار بنسبة 0.3% مسجلًا 0.7941 فرنك، في حين أسهم ارتفاع أسعار المعادن في دعم الدولار الأسترالي الذي ارتفع بنسبة 0.4% مسجلًا 0.6584 دولار.