شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. انخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 يوليو لتصل إلى 419 مليونًا، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأوضحت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 455 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 87 ألف برميل يوميًا، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

انخفاض مخزونات البنزين

وأوضحت البيانات أن مخزونات البنزين انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 231.1 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين.

وأفادت الإدارة بأن صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت 337 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 3.86 مليون، بينما تراجعت واردات الخام الصافية بمقدار 740 ألف برميل خلال أسبوع.