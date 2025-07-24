شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات عاجلة تنتظر مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الجديدة أهمها عمارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المجلس الجديد لشركة النصر للإسكان والتعمير عددًا من الملفات الحيوية والمعقدة، التي تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لضمان استقرار الشركة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعلى رأسها مشروع تطوير هضبة المقطم، وأزمة عمارات أكتوبر المتصدعة.

يقود المجلس أشرف عبد الله رئيس مجلس إدارة والمهندس إبراهيم رمضان عضو منتدب ورئيس تنفيذي .



1- مشروع تطوير المقطم :

يعد مشروع المقطم أحد أبرز وأكبر مشروعات الشركة، ويتم بالشراكة مع شركة "سكاي أبو ظبي". ويتضمن المشروع تطوير الهضبة بالكامل باستثمارات ضخمة تتجاوز 30 مليار جنيه. ويعتمد نجاح المشروع على إزالة التعديات، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مخطط عمراني متكامل. وينتظر من المجلس الجديد استكمال ما تم الاتفاق عليه مع الشريك الإماراتي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وحل أي معوقات قانونية أو إجرائية مرتبطة بتراخيص البناء أو ملكية الأراضي.

2- عمارات أكتوبر المتصدعة:

تُعد أزمة عمارات أكتوبر من الملفات المعقدة التي تراكمت على مدار سنوات، حيث تعرضت عشرات العمارات التابعة للشركة في منطقة أكتوبر للهبوط الأرضي والتصدع، ما أدى إلى تهجير بعض السكان، في حين حصل آخرون على أحكام قضائية ضد الشركة.

ووفق تقارير هندسية، فإن بعض هذه العمارات غير قابلة للترميم وتحتاج إلى الإزالة وإعادة البناء، وهو ما يفرض التزامًا قانونيًا وإنسانيًا على الشركة بإعادة تسكين السكان أو تعويضهم، في ظل ضغوط متزايدة وتهديدات بتنفيذ الأحكام القضائية بالقوة الجبرية.

3- تسوية المنازعات وتعويض المتضررين: أمام المجلس الجديد تحدٍ كبير في احتواء تداعيات هذه الأزمة، سواء عبر تسوية النزاعات القانونية، أو وضع جدول زمني واضح للإزالة وإعادة البناء، إلى جانب توفير بدائل سكنية مؤقتة أو تعويضات مالية عادلة للسكان المتضررين.

4- تعظيم الإيرادات وتحقيق استدامة مالية : في ظل الضغوط المالية الناتجة عن هذه المشكلات، سيكون على المجلس العمل على تعظيم العوائد من مشروعات التطوير العقاري، وتحسين إدارة الأصول، وضبط التكاليف، مع فتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز موقف الشركة المالي.

في المجمل، فإن المجلس الجديد أمام اختبار حقيقي لاستعادة ثقة الدولة والمواطن، وقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي والنمو المستدام.