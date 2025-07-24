شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعداوى: 11 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركات القابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم تخصيص استثمارات جديدة بقيمة 11 مليار جنيه في موازنة العام المقبل؛ لدعم وتطوير عدد من الشركات التابعة للقابضة، وعلى رأسها مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، بالإضافة إلى شركة الزجاج والبللور.

وأوضح السعداوي أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للشركات التابعة، وتوطين الصناعة المحلية، ورفع قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والعالمي، بما يسهم في تعظيم الصادرات وزيادة عوائد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم ستحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث يتم تنفيذ مشروع تحديث الخلايا الإنتاجية، وتوسعة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 400 ألف طن سنويًا، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، ما سيسهم في تقليل التكاليف وزيادة القدرة التصديرية.

كما تشمل الاستثمارات دعم وتطوير شركة السبائك الحديدية في إدفو لتعزيز إنتاجها من سبائك الفيروسيليكون، إلى جانب خطة لإعادة تأهيل مصانع شركة النصر للتعدين للاستفادة المثلى من الثروات المعدنية وخاصة الفوسفات والمنجنيز، مما يدعم الاقتصاد القومي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.



وأضاف السعداوي أن شركة الإسكندرية للحراريات ستشهد تطويرًا لخطوط الإنتاج لتواكب المتطلبات الصناعية الحديثة، إلى جانب تطوير شركة الزجاج والبللور لزيادة القيمة المضافة وتحقيق طفرة في جودة المنتجات بما يتناسب مع الأسواق العالمية.

وشدد على أن القابضة المعدنية تضع ملف التوسع في التصدير على رأس أولوياتها، وتعمل على تطوير الكوادر الفنية، وتحديث المعدات، وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الشركات، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات والشراكات العالمية.

واختتم السعداوي بتأكيده أن الدولة تساند قطاع الأعمال العام بقوة، وأن الاستثمارات المخصصة ستكون خطوة محورية نحو إعادة تموضع الشركات الصناعية الكبرى على خريطة الصناعة العالمية.

القابضة المعدنية ، محمد السعداوي، قطاع الأعمال العام، شركات القابضة المعدنية