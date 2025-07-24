شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسبوعى بـ 2.2%.. تحديث سعر الذهب اليوم بعد التغير الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم العالمي لكنه سجل ارتفاعا منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.



التراجع في أسعار الذهب اليوم جاء بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد أبرمتا اتفاقًا تجاريًا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من اليابان.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5360 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4690 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4020 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3127 جنيها للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37520 جنيهًا

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.