شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة خلال أسبوع.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 0.9%.. ورأس المال يربح 18 مليارًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.382 تريليون جنيه إلى 1.389 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 449.3 مليار جنيه إلى 451.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

وزاد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.832 تريليون جنيه إلى 1.840 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 349.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.330 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 315.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.912 مليار ورقة منفذة على 547 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 704.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 133.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 175.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.8 ألف عملية.