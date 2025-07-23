- 1/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صعود شركات السيارات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا واحدًا بالمئة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني والمؤشر "كاك 40" الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من (1.3%).
