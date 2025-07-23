شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تؤكد تصنيف البنك الإسلامي للتنمية عند "Aaa" مع نظرة مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مراجعة دورية للبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدةً تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند "Aaa" وتصنيفه قصير الأجل عند "P-1"، في تأكيد لمتانة رأس مال البنك، واحتياطاته المالية القوية، ودعمه المستمر من الدول الأعضاء.وتشير "موديز" إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، لا يزال يحتفظ بواحد من أقوى مستويات التمويل والسيولة بين نظرائه، مدعومًا بمستوى عالٍ جدًا من الأصول السائلة، وانخفاض نسبة الرافعة المالية، والزيادات المستمرة في رأس المال العام.وتؤكد مكانة البنك بصفته مصدرًا مرجعيًّا للصكوك على قدرته على الوصول إلى الأسواق، ورغم التحديات في المناطق المتأثرة بالصراعات، فقد ساهمت محفظة البنك السيادية المتنوعة وإدارته الحصيفة للمخاطر في احتواء مخاطر أداء الأصول على نطاق أوسع.وأوضح نائب رئيس الشؤون المالية في البنك الإسلامي للتنمية، زامير إقبال، أن التأكيد من "موديز" يعد دليلًا على متانة رأس مال البنك ومستوى السيولة، والإدارة الاستباقية للمخاطر، وثقة المساهمين المتواصلة، مؤكدًا التزام البنك الكامل بالحفاظ على قوته المالية مع توفير تمويل تنموي فعّال في جميع الدول الأعضاء.وتعكس النظرة المستقرة توقعات "موديز" بأن كفاية رأس المال ستظل قوية، مدعومة بمساهمات رأس المال المجدولة والتركيز المستمر على الاستدامة المالية.ولا يزال البنك الإسلامي للتنمية من بين أعلى بنوك التنمية متعددة الأطراف تصنيفًا، والأعلى في العالم الإسلامي، ويعزز تصنيف "Aaa" قدرة البنك على حشد الموارد الخارجية للوفاء بالتزاماته التنموية، والقيام بدور قيادي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، وقد حصل البنك على تصنيف "Aaa" من قبل وكالة موديز منذ عام 2006.