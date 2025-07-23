شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب بنسبة طفيفة بعد تسجيل أرقام قياسية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرةً بارتفاع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3428.69) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.1) بالمئة إلى (3441.90) دولارًا.وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (39.39) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر2011.ونزل البلاتين (0.4) بالمئة إلى (1436.38) دولارًا، وتراجع البلاديوم (0.3) بالمئة إلى (1270.93) دولارًا.