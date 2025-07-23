شكرا لقرائتكم خبر "عمار العقارية" توقِّع مذكِّرة تفاهمٍ مع شركة "دورش العالمية" لتعزيز جودة مشاريعها العقارية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "عمار العقارية"، اليوم، عن توقيع مذكِّرة تفاهمٍ إستراتيجيةٍ مع شركة "دورش العالمية"، -إحدى الشركات الألمانية الرائدة في مجالات الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع-؛ وذلك بهدف تعزيز جودة مشاريعها العقارية في المملكة العربية السعودية ودعم طموحاتها التنموية المستقبلية.

وقَّع الاتفاقية من جانب "عمار العقارية" فلاح فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي، ومن جانب "دورش العالمية" بيتر نيوشيفر، المدير العام لدورش السعودية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة عمار القابضة، وذلك يوم الإثنين 21 يوليو 2025 في مدينة الخُبَر.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المتقدِّمة التي تتمتع بها الشركة العالمية في مجالات التخطيط العام، والتصميم التصوُّري، وتسعير المشاريع، وإدارة التكاليف، والإشراف على التنفيذ، وتشمل مجالات التعاون المقترحة مشاريع عقارية رأسية، ومشاريع بُنى تحتية أفقية، بما يُعزِّز جودة واستدامة مشاريع "عمار العقارية" في مختلف مناطق المملكة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرَّح الأستاذ فلاح فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لعمار العقارية: "تُمثّل هذه الاتفاقية خطوةً إستراتيجيةً مهمةً نحو رفع مستوى جودة مشاريعنا، وتمكين الشركة من تنفيذ مشاريع نوعية بمعايير عالمية. كما تُعزِّز قدرتنا على الابتكار عبر توظيف أحدث تقنيات الهندسة والتصميم المستدام، وتُسهم في دعم رؤيتنا نحو تطوير بيئاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ تتماشى مع رؤية المملكة 2030."

وأضاف: "تهدف هذه الشراكة أيضًا إلى بناء القدرات طويلة الأجل من خلال نقل المعرفة وتطوير كوادر "عمار العقارية"، عبر التعاون المباشر مع الخبراء والمتخصِّصين لدى شركة "دورش العالمية"، بما يُسهم في رفع كفاءة الفرق الفنية، وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ مشاريع نوعية وإستراتيجية وفق أعلى المعايير الدولية".

من جهته، صرَّح السيد بيتر نيوشيفر، المدير العام لشركة "دورش السعودية"، قائلًا: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع "عمار العقارية"، ونتطلع إلى شراكة مثمرة تُسهم في دعم مسيرة التطوير العمراني في المملكة العربية السعودية. نحن على ثقة بأن الجمع بين خبراتنا الهندسية العالمية ورؤية عمار الطموحة سيُفضي إلى مشاريع عالية الجودة تُراعي الاستدامة وتتبنّى أحدث الحلول الابتكارية في مجال التصميم والتخطيط، وتُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

وبموجب مذكِّرة التفاهم غير المُلزمة، يضع الطرفان إطارًا عامًّا لتعاونٍ طويل الأمد في مجالاتٍ متعددة، بعيدًا عن الارتباط بمشروعٍ واحدٍ محدَّد، مما يُتيح استكشاف فرص تطويرٍ مشتركٍ تتنوَّع بين الاستشارات الهندسية، والتخطيط العمراني، والبنية التحتية، والتصميم المستدام.

وتنسجم هذه الشراكة مع أهداف "عمار العقارية" في تعزيز خبراتها الفنية من خلال شراكاتٍ دوليةٍ موثوقة، والمساهمة الفاعلة في التنمية الحضرية بكافة مدن المملكة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبيتها للمستثمرين من خلال الارتباط بشركاتٍ ذات مصداقيةٍ عالمية.

يُذكَر أن "دورش العالمية" هي شركة ألمانية عريقة، تتمتع بتاريخٍ طويلٍ في تقديم حلولٍ هندسيةٍ متقدِّمةٍ تشمل الهندسة المدنية والمعمارية، إدارة المشاريع، الاستشارات، وتطوير حلول البنية التحتية المستدامة؛ ما يُسهم في تعزيز تنافسية مشاريع "عمار العقارية"، وتحقيق قيمةٍ مضافةٍ على مستوى الجودة والاستدامة.

وتُعدُّ هذه الشراكة امتدادًا لالتزام "عمار العقارية" بدعم أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير مشاريع عقاريةٍ حديثة، جاذبةٍ، ومستدامةٍ، تُسهم في تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار في قطاع التطوير العقاري بالمملكة.

