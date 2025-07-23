شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى الصرافات العاملة بالفترة المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية بالتداولات المسائية في الصرافات، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
49.04 جنيه للشراء.
49.14 جنيه للبيع.
