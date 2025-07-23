شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى الصرافات العاملة بالفترة المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية بالتداولات المسائية في الصرافات، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.