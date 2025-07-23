شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ومصر للزيوت والصابون، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.8 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 3.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 16516 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 2598 سهمًا، 2000 سهم، 176 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 79 ألف سهم، 20 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 581 ألف سهم، 122.5 ألف سهم، 16.6 ألف سهم، 1730 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 ملايين سهم، 1000 سهم، 90 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 341 ألف سهم، 31.4 ألف سهم، 45 ألف سهم، 700 ألف سهم، 498 سهمًا، 1000 سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 2.2 مليون سهم، 581 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بيع المساهم شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، عدد 25.4 مليون سهم بمتوسط سعر 0.393 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.03% إلى 4.28%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات، بيع المساهم شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية، عدد 750 ألف سهم بمتوسط سعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 23.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 84.985% إلى 70.631%، فيما اشترى مساهم شركة أبشر للاستشارات العامة عدد 500 ألف سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 15.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 9.56%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة الاعتماد المالي الاستثماري لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، شراء المساهم يوسف محمد الفار، عدد 105 آلاف سهم بمتوسط سعر 0.1306 جنيه بقيمة إجمالية 13.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 32.98% إلى 33.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البتروكيماويات، حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 13.12%، وبلغ صافي أرباح الفترة 1.027 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16%.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إيرادات نشاط بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الشهور الست الأولى من 2025، بزيادة 22%، جاءت الزيادة في إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت بمشروعات غرب القاهرة، وساهمت بنسبة 56% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 44% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام، وسجلت أرباح التشغيل خلال الفترة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وبهامش أرباح تشغيل 38%، وبزيادة نسبتها 155% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 1,298 مليون جنيه، وبهامش صافي الربح 27%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.64 جنيه.

أسمنت سيناء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع إعلان عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء (الشركة المستهدفة بالعرض) المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (مقدم العرض المالكة لنسبة 77,6 %، وذلك لشراء حتى عدد 58.4 مليون سهم والتي تمثل نسبة 22.4% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر شراء 41 جنيه للسهم، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى عدد 882.6 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 14 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.04% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة مليون سهم، واشترت الرابعة 14 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة 1%.

مجموعة أي إف جي

أعلنت مجموعة أي إف جي القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 7.298 مليار جنيه إلى 7.179 مليار جنيه، وذلك عن طريق إعدام عدد 23.7 مليون سهم تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام، وبذلك يصبح عدد الأسهم المصدرة 1.4 مليار سهم.