وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لـ"صوارى" بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذى بمختلف مكونات مشروع صوارى بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، والشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع، موقف مشروعات التجمع العمرانى بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتى تضم 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، حيث أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف الخاص بتسليم الوحدات للحاجزين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم كافة الوحدات وضغط الأعمال للانتهاء من الأعمال المتبقية وتلافى أى ملاحظات موجودة لتسليم الوحدات على أعلى مستوى.