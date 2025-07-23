شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، ومصر للزيوت والصابون، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.8 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 3.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 16516 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 31.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 36.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.92%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 1.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.66%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 85.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.5%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.778 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.84%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 3.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 23.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.