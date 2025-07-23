في مستهل التعاملات.. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

الارشيف / الاقتصاد

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت)، على ارتفاع اليوم, مدعومةً باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان.
وسجل مؤشرداو جونز الصناعي, ارتفاعًا بمقدار (158.7) نقطة أي (0.36) بالمئة إلى (44661.12) نقطة.

وصعد المؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع (17.3) أي (0.27) بالمئة إلى (6326.9) نقطة.
في حين تقدم المؤشر (ناسداك المجمع 73.8) نقطة أي (0.35) بالمئة إلى (20966.467) نقطة.
