شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها العقارات والمقاولات والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، أعقبهما قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، يليهما قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%.

وققز قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، ونما قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.8 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 3.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 16516 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.