شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر يتراجع إلى مستويات 37520 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب اليوم، بالسوق المصرية بشكل محدود بـ 10 جنيهات فقط مما انعكس على سعر الذهب في مصر اليوم، مع تطورات بورصة الذهب العالمية التي سجلت هبوط بـ 14 دولارًا لتسجل أونصة الذهب فوق 3411 دولارا، للمرة الأولي هذا الشهر.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5360 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4690 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4020 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3127 جنيها للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37520 جنيهًا

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع تحسن شهية المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك للرسوم الجمركية، إلا أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة حد من خسائر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3416 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3430 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 3439 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من تراجع سعر الذهب اليوم إلا أنه قد سجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

عادة المخاوف بشأن إقالة الرئيس الأمريكي ترامب لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انه يحاول اقناع الرئيس ترامب بعدم إقالة رئيس البنك الفيدرالي، وما قد ينتج عن هذا شكوك في السوق حول استقلالية الفيدرالي وبالتالي سيعمل على اضعاف الدولار بشكل كبير.



هذا بالإضافة إلى استمرار التخوفات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الامريكية، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي مجموعةً أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين.

وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من أوروبا إذا لم يتم توقيع اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس.



قد يكون هناك احتمال ألا توافق الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون على الشروط والأحكام، مما قد يؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق، وقد تكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق مستقبلًا، الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب.



ومن المتوقع أيضًا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% بعد سلسلة من التخفيضات في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في 24 يوليو. ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات الأسواق التي تصل نسبتها إلى 59% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي بتسجيل تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو بمقدار 6.6 طن من الذهب، بأعلى من تدفقات الأسبوع السابق والتي كانت بمقدار 1.4 طن من الذهب.